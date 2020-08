FC Kopenhagen en Shaktar Donetsk zijn de eerste kwartfinalisten in de Europa League

FC Kopenhagen en Shaktar Donetsk hebben zich verzekerd van een plekje in de kwartfinale van de Europa League. De Denen rekenden af met de Turkse kampioen Basaksehir, terwijl Koen Casteels met Wolfsburg ten onder ging tegen Shaktar Donetsk. Voor Kopenhagen wacht in de kwartfinales meer dan waarschijnlijk Manchester United, Shakhtar krijgt Frankfurt of FC Bazel voorgeschoteld.

Kopenhagen had iets recht te zetten na de 1-0 nederlaag in Turkije. Jonas Wind zette de bordjes al na 4 minuten gelijk. De Deense spits zette zijn club na de rust op een dubbele voorsprong vanop de stip. Rasmus Falk deed het licht uit voor de club van de Turkse president Recep Erdohan met de 3-0.

Foto: EPA-EFE

Shakhtar schoot stevig uit de startblokken in het Olympisch stadion van Kiev en Koen Casteels moest in de beginfase al twee keer ingrijpen om zijn ploeg voor een vroege achterstand te behoeden. Even later kwam onze landgenoot goed weg toen een afstandsschot van Marlos op de paal spatte. Een streep van Junior Morais zag Casteels voorlangs gaan. Bij de rust was er nog niet gescoord en daarmee mochten vooral de bezoekers tevreden zijn.

In de tweede helft stak Wolfsburg echter steeds meer de neus aan het venster, maar doelpunten leverde dat niet op. Na twee uitsluitingen (Davit Khocholava voor Shakhtar en John Brooks voor Wolfsburg) leek het duel op een scoreloos gelijkspel af te stevenen, maar in de toegevoegde tijd had de thuisploeg nog een doldwaze slotfase in petto. Junior Moraes de ban brak één minuut voor tijd. In de toegevoegde tijd deed de Braziliaan er nog een doelpuntje bij. Daartussen scoorde ook Manor Solomon, goed voor drie doelpunten op nauwelijks vier minuten tijd.