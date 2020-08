Al zes jaar een tikkende tijdbom: gevaarlijke stof die explosie in Beiroet veroorzaakte, lag al die tijd in de haven

Meer dan 5.000 gewonden en zeker 135 doden. Dat is de voorlopige balans van de reusachtige ontploffing in Beiroet dinsdagmiddag. En dat aantal kan nog stevig oplopen, want reddingswerkers zoeken met man en macht naar overlevenden in de verwoeste stad. Een accident waiting to happen, zo blijkt. Want de gevaarlijke stof die de explosie veroorzaakte, lag al zo’n zes jaar opgeslagen in de haven.