Standard wordt zevende: “Montanier zorgt voor frisse wind, niet voor revolutie”

Ondanks de komst van de nieuwe investeerder François Fornieri staat Standard voor een zomer vol vraagtekens. Veel aankopen worden er niet meteen verwacht. Alles staat of valt met het beperken van een uittocht van de sterkhouders.

Pronostiek: 7de

De voorbije seizoenen waren er weinig zomerse transferperiodes waarin Standard zo inactief was als deze. Voorlopig is tweede keeper Laurent Henkinet het enige nieuwe gezicht. Uiteraard zit de coronacrisis daar voor iets tussen. U weet ook dat de markt in het buitenland nog op gang moet komen. Geld voor versterking is er niet of te weinig. In Luik kiezen ze voor de jeugd, maar in het voorbije seizoen bewees Anderlecht dat die filosofie extreme wisselvalligheid als bijwerking heeft.

Uitgaand gebeurde er eveneens amper iets. Het maakt dat de selectie van Standard grotendeels nog dezelfde is als die van vorig jaar, toen Standard vijfde stond bij het stilleggen van de competitie. Op het eerste zicht herbergt die kern – mits iedereen fit - ook veel kwaliteit. Felipe Avenatti ontpopte zich in de voorbereiding tot de scorende spits, terwijl Obbi Oulare de competitiestart wellicht zal missen.

Zorgt nieuwe coach Philippe Montanier voor een nieuwe dynamiek binnen Standard? Foto: Photo News

Financieel sterker

De nieuwe financiële situatie zorgt ervoor dat de noodzaak om spelers te verkopen sterk verminderd is. Vandaag lijkt Mergim Vojvoda de basisspeler te zijn die het dichtste bij een vertrek staat, met Atalanta en Torino als mogelijke bestemmingen. In Luik zijn ze niet van plan om meerdere sleutelpionnen te laten vertrekken. Met name Amallah, Bastien en Vanheusden speelden zich voor de coronastop in de kijker, maar op een gegeven moment zal Standard stop zeggen als er al kleppers vertrokken zijn.

Tegelijkertijd is ook niet alles positief in Luik. Het imago van Standard liep dit seizoen een fikse deuk op. Dat poets je niet zomaar weg, al moet gezegd dat de rust onder kersvers Philippe Montanier voorlopig is teruggekeerd. Na twee jaar Michel Preud’homme was Standard misschien wel toe aan een nieuwe dynamiek. De Normandiër brengt die, al doet hij niet plots alles anders dan zijn voorganger. Spreek dus niet van een revolutie in Luik. Iedereen is voorlopig positief over Montanier, maar na enkele mindere resultaten slaat een stemming snel om.

Grootste aanwinst: Laurent Henkinet (OH Leuven)

Grootste verlies: Dimitri Lavalée (Mainz)

Type-elftal: Bodart – Fai, Vojvoda, Laifis, Gavory – Shamir, Cimirot, Bastien – Amallah, Avenatti, Lestienne