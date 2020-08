Charleroi wordt zesde: “Eerste opdoffer al achter de rug”

Charleroi lijkt klaar voor het nieuwe seizoen. Toch begint het seizoen door de bekerwinst van Antwerp al met een opdoffer.

Pronostiek: 6de

De Henegouwers, die knap derde eindigden vorig seizoen, zagen zo een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Europa League aan hun neus voorbijgaan. Met mogelijke tegenstanders als Tottenham, AC Milan of PSV zal Charleroi ook niet zwaar investeren met Europa in het achterhoofd.

Integendeel, de Zebra’s trachten het zoals de voorbije jaren te doen: houden wat goed is, en zich versterken met jongens die (nog) niemand echt goed kent. Die politiek legde hen de voorbije jaren geen windeieren. De komst van Guillaume Gillet en het opnieuw huren van Kaveh Rezaei zorgt voor de nodige ervaring, terwijl de transfers van Amine Benchaib en Lucas Ribeiro Costa vooral transfers in de breedte zijn. Het vertrek van Nurio richting Gent hopen de Zebra’s in eerste instantie op te vangen met Joris Kayembe, maar de ex-belofteninternational werkte zijn laatste noemenswaardig seizoen af in 2017 en sukkelt sindsdien met blessures. Daarnaast is Kayembe het gewoon om hoger op de flank te spelen, dus is de reconversie naar linksachter nog af te wachten.

Nieuwe aanwinst Guillaume Gillet moet de lijnen meehelpen uitzetten op het middenveld. Foto: Photo News

Jaar van de bevestiging

Voor Karim Belhocine komt het jaar van de bevestiging. Vorig seizoen kon hij amper beter presteren met de Carolo’s: knap derde eindigen – op een punt van de tweede plaats, een reeks van dertien wedstrijden zonder nederlaag neerzetten en eindigen met een zes op zes tegen Standard en AA Gent. De coach ving zonder problemen de blessure van Diandy op door van Morioka een verdedigende middenvelder te maken en wist de groep na zes seizoenen Felice Mazzu voldoende te prikkelen. Lukt dat dit seizoen opnieuw?

Grootste aanwinst: Guillaume Gillet (RC Lens)

Grootste verlies: Nurio (AA Gent)

Type-elf: 4-4-2: Penneteau - Busi, Diagne, Dessoleil, Kayembe - Gillet, Morioka, Ilaimaharitra, Gholizadeh - Nicholson, Rezaei