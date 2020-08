KRC Genk wordt vijfde: “Trainer Wolf heeft zijn team verder gekneed”

Na het kampioenenjaar stelde Genk toch enigszins teleur. De stijle ambities en de verwachtingen konden niet waargemaakt worden. De dure aankopen gaven niet helemaal thuis en na 29 wedstrijden moest er nog geknokt worden voor een laatste ticket van play-off 1. Tot corona roet in het eten strooide. Deze zomer zijn de ambities nuchter opgesteld met een plaats in de top 4..

Pronostiek: 5de

Technisch directeur Dimitri de Condé hield deze zomer zijn selectie bij elkaar. Alleen aan de mouwen van Joakim Maehle en Jhon Lucumi wordt nog stevig getrokken, maar zij mogen alleen weg voor de hoofdprijs. Met de Colombiaan Daniel Munoz staat er alleszins al een vervanger klaar voor de Deense rechtsachter. Later deze week arriveert ook de Mexicaanse linksachter Gerardo Arteaga. De zoektocht naar een creatieve middenvelder loopt nog. De Argentijn Juan Brunetta is één van de Genkse pistes.

Met Cyriel Dessers van Heracles Almelo tastte RC Genk in de geldbuidel om de topschutter van de Eredivisie binnen te halen. De aanvaller uit Vechmaal kan in de Luminus Arena zijn kinderdroom waarmaken. Daarnaast werd er deze zomer ook een ruime C-kern gevuld met jongeren die elders op zoek moeten naar meer speelgelegenheid dan in de Luminus Arena. Daar zitten wel geen grote verliezen bij. Van Ianis Hagi werd ook afscheid genomen. Na een succesvolle verhuurperiode lichtte het Schotse Rangers FC deze lente de aankoopoptie.

Zorgt nieuweling Cyriel Dessers dit seizoen voor de doelpunten voorin bij KRC Genk? Foto: Photo News

Blessureleed

Ook bleef RC Genk deze zomer niet gespaard van enig blessureleed. Met Bryan Heynen en Kristian Thorstvedt is het hart van het team niet tijdig klaar voor de competitiestart. Bovendien kreeg Hannes Wolf ook te maken met twee coronagevallen in zijn selectie. De talentvolle doelman Maarten Vandevoordt en Paul Onuachu testten positief. Eboue Koussia kampte zelfs met een malaria-aanval. De Duitse hoofdtrainer heeft sinds de lockdown zijn team verder kunnen kneden en is klaar om succes te boeken, al zal dat wel met ups en downs verlopen. Ook kloppen er heel wat jonkies zoals Luca Oyen, Pierre Dwomoh, Elias Sierra, Bryan Limbombe en Shawn Adewoye steeds steviger op deur. Hun visitekaartje gaven ze al eerder af, nu is het ook voor hen tijd om zich te bewijzen op het hoogste toneel.

Grootste aanwinst: Cyriel Dessers (Heracles Almelo)

Grootste verlies: Hagi (Rangers FC)

Type-elftal: Vukovic - Maehle, Dewaest, Lucumi, Uronen - Munoz, Möller Daehli - Thorstvedt - Ito, Dessers, Bongonda.