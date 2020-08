Romelu Lukaku zet Inter op weg naar de kwartfinales met z’n 30ste van het seizoen

En of hij aan zijn beste seizoen ooit bezig is, Romelu Lukaku. De Rode Duivel zette Inter op weg naar een vlotte kwalificatie voor de kwartfinales in de Europa League met z’n dertigste doelpunt van het seizoen, zijn derde in het toernooi in evenveel wedstrijden. Killer.

Romelu Lukaku werd goed in de diepte aangespeeld, liet de bal slim lopen en zette dan zijn sterke lijf ertussen. Een situatie waarin hij zijn gelijke niet kent. De afwerking van onze landgenoot was ook perfect. Hard en kurkdroog in het hoekje: 1-0.

Bekijk het doelpunt van Lukaku hier: