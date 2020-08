Inter dankt Romelu Lukaku en stoomt verder in de Europa League

Met z’n dertigste van het seizoen gaf Romelu Lukaku de aanzet voor de overwinning van Inter tegen Getafe in de Europa League. Invaller Christian Eriksen zorgde voor de 2-0 eindstand. Manchester United klaarde de klus eenvoudig tegen LASK Linz.

Het was een bijzonder treffen in Gelsenkirchen tussen Inter en Getafe. Geen tijd te verliezen door het coronavirus, dus mocht de winnaar van dit duel in het stadion van Schalke 04 zich direct kwartfinalist noemen.

Getafe ging het best van start en voetbalde in de openingsminuten twee goede kansen bijeen. Doelman Handanovic moest redding brengen op de kopbal van Maksimovic. Lautaro Martinez kwam daarna twee keer dicht bij de 1-0, maar het was zijn maatje in de spits die de Italianen op voorsprong bracht.

Romelu Lukaku werd goed in de diepte aangespeeld, liet de bal slim lopen en zette dan zijn sterke lijf ertussen. Een situatie waarin hij zijn gelijke niet kent. De afwerking van onze landgenoot was ook perfect. Hard, door de benen van de verdediger en kurkdroog in het hoekje: 1-0.

Big Rom met zijn 3⃣0⃣ste doelpunt in het shirt van @inter! 🔥 pic.twitter.com/cH3gCqnseL — Play Sports (@playsports) August 5, 2020

Getafe mist strafschop

In tweede helft opende Barella de debatten met een hard schot, daarna werd het even rommelig in de Veltins Arena. Een kwartier voor tijd werd Inter wel opschrikt na handspel van Godin in de zestien. De VAR kwam tussenbeide en na even twijfelen wees scheidsrechter Taylor toch naar de stip. Penaltyspecialist Handanovic dook naar de goede hoek, maar moest niet tussenkomen want Jorge Molina mikte zijn elfmeter naast.

Vlak na die dure misser kon Lukaku de wedstrijd helemaal beslissen, maar hij verzuimde om zijn tweede van de avond binnen te trappen. Dan doe ik het wel, moet Christian Eriksen gedacht hebben. De Deen stond als invaller slechts een minuutje op veld, maar zorgde direct voor de geruststellende 2-0.

Lukaku etaleerde zijn kracht en techniek bij het openingsdoelpunt Foto: AFP

Manchester United wint ook terugwedstrijd tegen LASK Linz

Hoe overbodig kan een terugwedstrijd zijn? Na de 0-5 overwinning uit de heenmatch kwam Manchester United enkel nog voor de eer uit de kleedkamer op Old Trafford.

Wiesinger bracht de Oostenrijkers iets voor het uur wel verrassend op voorsprong, maar lang duurde dit niet. Jesse Lingard zette twee minuten later de gelijkmaker op het bord. In de absolute slotfase zorgde Anthony Martial er nog voor dat LASK met een 2-1 nederlaag naar huis moest.

“Als we een trofee kunnen pakken, zet dit team nog maar eens een stap vooruit”, trapte United-coach Solskjaer een open deur in voor de wedstrijd. De laatste keer dat een grote Europese trofee mee mocht naar Manchester was in 2017, in het eerste seizoen van José Mourinho. Toen klopte United Ajax in de finale van de Europa League. Nu wacht FC Kopenhagen in de kwartfinale.