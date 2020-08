Maanden moeten wachten, één week tijd om zich voor te bereiden: hoe pakken de drie gepromoveerde clubs dat aan?

Noem het ‘Missie 1A’. Want dat is het wel waaraan Waasland-Beveren, Beerschot en OH Leuven zich wagen: een heuse missie. Op één week tijd dienen de drie promovendi zich fysiek, maar vooral mentaal helemaal klaar te stomen voor voetbal op het hoogste niveau. Hoe bereid je je dáárop voor? Elk op z’n eigen manier, zo blijkt.