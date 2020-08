Eden Hazard is dan toch klaar voor Champions League-duel tegen Kevin De Bruyne en co

Eden Hazard (29) is dan toch klaar voor het belangrijke Champions League-duel van morgen tegen Manchester City. Onze landgenoot trainde gisteren gewoon mee met Real Madrid. Of hij tegen Kevin De Bruyne en co. aan de aftrap zal komen, is nog niet zeker. Hazard ondervindt nog regelmatig irritatie en vochtophoping aan de eind november getroffen rechterenkel en traint derhalve niet op volle kracht.

In Spanje wordt volop gespeculeerd dat Zinedine Zidane voor de jonge Braziliaan Vinicius op de linkerflank zou kunnen kiezen. De Real-trainer is evenwel een onvoorwaardelijke fan van onze landgenoot. Hij liet hem ondanks herhaaldelijk blessureleed drie weken geleden onverwacht ook opdraven in de kampioenschapswedstrijd van Real Madrid tegen Villarreal.

Real Madrid moet in Manchester een 1-2-thuisnederlaag ophalen om de kwartfinale van de Champions League te bereiken. Hazard kan in dergelijke wedstrijden altijd voor openingen zorgen.