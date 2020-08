Samen vieren kan niet, samen douchen wel: protocol van de Pro League klinkt soms bizar, maar moet het voetbal wel veiliger maken

Met zeven spelers samen een goal vieren mag niet, maar met zeven spelers na de match douchen mag wel. Onder enkele voorwaarden. Nu de Jupiler Pro League overal – ook in Antwerpen – van start gaat, is er een protocol uitgewerkt om het profvoetbal zo veilig mogelijk te laten verlopen. Wij leggen enkele regels uit.

Voor voetballers is scoren beter dan seks. Of toch minstens even goed. Wie een goal maakt, voelt zich de koning te rijk en laat zich graag bejubelen. Die jarenlange gewoonte krijg je er niet zomaar uit ...