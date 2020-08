Medische commissie Voetbalbond is duidelijk: “Voetbal kan echt veilig verlopen”

Door de heisa over de vieringen en het getwijfel over voetbal in Antwerpen heeft de voetbalsport de perceptie tegen. De medische commissie van de Voetbalbond wil daarom graag de puntjes op de i zetten. “Zoals de horeca en andere sectoren hebben wij protocollen uitgewerkt om ons beroep veilig te beoefenen”, klinkt het.

“Profvoetballers, maar ook trainers en alle mensen rond het team worden echt overvloedig getest. Minstens één keer per week. Is er een besmetting, dan wordt die persoon in quarantaine geplaatst en wordt iedereen binnen de 48 uur opnieuw getest. Tot dan wordt er contactloos getraind. Die tests worden overigens bekostigd door het voetbal zelf en niet door de gemeenschap. Als er op termijn een tekort aan testingcapaciteit zou ontstaan in ons land, stoppen we meteen met die continue screening bij voetballers.”

“Dat is nu niet aan de orde. Het risico op grote uitbraken bij een club lijkt ons niet zo groot. Een Nederlandse studie toonde aan dat de lichamelijke contacten in een match erg kort zijn en in de buitenlandse competities liep ook alles goed. Naast het veld wordt vrijwel altijd een mondmasker gedragen. Natuurlijk worden er af en toe fouten tegen het protocol gemaakt, maar voetbal kan echt wel behoorlijk veilig verlopen.”