Club Brugge heeft (te dure) Nigeriaanse middenvelder op de radar

Geduldig speurt Club Brugge verder naar versterking. Zo heeft het de Nigeriaanse middenvelder Frank Onyeka (22) van Midtjylland op de radar.

Onyeka is een box-to-box van 1,83 meter, die afgelopen seizoen een belangrijk aandeel had in de Deense landstitel van zijn club. Hij deelt er momenteel de kleedkamer met Dion Cools, die tijdens de vorige winterstop Club Brugge verruilde voor Denemarken. Eén probleempje: momenteel is Onyeka nog te duur voor Club.

Blauw-zwart zou een bod van om en bij de 3,5 miljoen euro hebben uitgebracht op Onyeka, maar Midtjylland zou naar verluidt minstens acht à tien miljoen euro willen voor hun sterkhouder, een bedrag dat Club nooit zal neertellen en ook ver boven de marktwaarde van de speler zit. Onyeka zette bij Midtjylland, dat hem in 2016 weghaalde in Nigeria, zijn eerste stappen in het Europese voetbal. Dat er op de positie van centrale middenvelder nog versterking wordt gezocht, is gezien de aanwezigheid van Vormer, Rits en Balanta best wel opvallend.

Club Brugge kondigde nog extra compensaties aan voor abonnees, die de wedstrijden door corona niet in het stadion kunnen volgen. Zo kijken alle abonnees tot het einde van het seizoen alle matchen van Club Brugge en de rest van 1A, 1B en de Women’s Super League gratis op televisie.