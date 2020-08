In 1942, 78 jaar voor Beiroet, maakte Tessenderlo een gelijkaardige ramp mee. Een ontploffing van driehonderd ton ammoniumnitraat, een fractie van de hoeveelheid in Libanon, verwoestte een heel dorp, met 190 doden tot gevolg. René Van Thienen (94) verloor twee broers.

In de fabriek Produits Chimiques de Tessenderloo, het latere Tessenderlo Group, lag op 29 april 1942 driehonderd ton ammoniumnitraat klaar om in stukken gekapt te worden. De kwaliteit was niet denderend ...