OVERZICHT. Steeds meer landen zetten België of Belgen op de rode lijst

De tweede golf van het coronavirus in ons land baart ook andere landen zorgen. Wie vanuit ons land naar het Verenigd Koninkrijk reist, zal daar volgens The daily mail twee weken in quarantaine moeten. Dat geldt ook al in tal van andere landen, en het is niet ondenkbaar dat er nog bijkomen als het aantal nieuwe besmettingen niet daalt.

Met nu gemiddeld 530,9 nieuwe besmettingen per dag wordt vanuit het buitenland met argusogen naar ons land gekeken. Zo heeft Noorwegen ons land al code rood gegeven, wat betekent dat wie er naartoe reist meteen 10 dagen in quarantaine moet. In Slovenië staat ons land ook niet op de lijst met veilige epidemiologische landen, en moeten reizigers 14 dagen in quarantaine. Hetzelfde geldt voor IJsland (al is een negatieve coronatest daar voldoende), Letland en Estland. In Litouwen zijn reizigers uit België helemaal niet welkom.

In Nederland en Duitsland is alleen de provincie Antwerpen voorlopig ingekleurd als risicogebied. Het betekent concreet dat wie vanuit die provincie naar Duitsland reist, daar eerst in quarantaine zal moeten tenzij ze een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt “niet-noodzakelijk, toeristische reizen” naar de provincie Antwerpen af. In Nederland is Antwerpen oranje gekleurd: daar worden quarantaine en een test aangeraden bij aankomst in Nederland, maar is het niet verplicht.

Helemaal rood

Donderdag komt het Verenigd Koninkrijk daar volgens The daily mail nog bij. Daar wordt heel ons land ingekleurd als risicogebied, meldt de krant. De beslissing zou in de komende uren officieel worden. Ook wie naar daar reist na 48 uur of langer in ons land verbleven te hebben, zal eerst twee weken in quarantaine moeten doorbrengen.

Ook ons land is zo voorzichtig met andere landen. Op de website van Buitenlandse Zaken staan voor elk land reisadviezen. Buitenlandse Zaken werkt daarvoor met de veelbesproken kleurcodes, die duidelijk maken of je al dan niet verplicht een coronatest moet ondergaan of in quarantaine moet wanneer je naar een land reist of terugkomt. Zo krijgen verscheidene gebieden in Frankrijk, Spanje, Zwitserland en tal van andere landen code rood: naar daar reizen is momenteel niet toegelaten. Dat geldt ook voor Litouwen. Bekijk hier over welke regio’s het gaat.