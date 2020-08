235 klachten over corona-interventies van politie

Het Comité P, dat toeziet op de politiediensten, heeft sinds 18 maart, toen de coronamaatregelen van kracht werden, 235 klachten ontvangen van burgers die zich onheus behandeld voelen door de politie bij het handhaven van de coronaregels. Dat schrijft De tijd donderdag.

Volgens woordvoerster Nancy Van Barel zijn de klachten uiteenlopend. “Onze analisten zien verschillende categorieën. Sommige mensen betwisten de vaststellingen die de politie heeft gedaan. Dat gaat dus over burgers die misnoegd zijn dat ze een boete kregen voor het overtreden van een coronamaatregel.”

Zo raakte twee weken geleden bekend dat een uroloog klacht had ingediend bij het Comité P tegen de politie van Dilbeek. Dat ging over een proces-verbaal dat dateerde van 27 april over een niet-essentiële verplaatsing. Volgens de arts bracht hij een patiënt die klaagde over testiculaire pijn naar het ziekenhuis. De uroloog betwistte dat de verplaatsing niet-essentieel was. De patiënt zat op de achterbank toen de politie de auto tegenhield, maar die vond de uitleg ongeloofwaardig.

Mondmasker

Er zijn nog andere soorten klachten. “Het kan gaan over een gebrek aan maatregelen die de politie zou hebben genomen”, zegt Van Barel. “Dat gaat bijvoorbeeld over het niet dragen van een mondmasker en handschoenen, het niet gebruiken van ontsmettingsstoffen, het niet respecteren van de social distancing...”

Bij het Comité P zijn ook klachten ingediend over woonstbetredingen, waarbij de politie op eigen houtje een privéwoning kan binnengaan om inbreuken op de coronamaatregelen vast te stellen. Tijdens de lockdown was dat een middel om feestjes en samenscholingen stop te zetten. Bij het Comité P zijn daarover wel minstens acht klachten binnengekomen. In drie gevallen stelde de klachtindiener vragen over de juridische gevolgen van de procedure van het betreden van de woning.

Niet op de hoogte

“Ik was niet op de hoogte van klachten over het optreden van de politie”, zegt Nico Paelinck, de voorzitter van de Vaste Commissie van de lokale politie. “Maar 235 klachten valt goed mee als je weet dat er meer dan 119.000 inbreuken zijn vastgesteld en dat doorgaans 80 procent van de klachten bij het Comité P onterecht blijkt te zijn.”