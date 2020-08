Dappere verpleegster redt drie pasgeboren baby’s na ontploffing in Beiroet

Minstens honderd mensen zijn al om het leven gekomen door de gigantische ontploffing in de haven van Beiroet. Het hadden er drie meer kunnen zijn, maar een alerte verpleegkundige slaagde erin drie pasgeboren baby’s te redden. Een fotojournalist zag het gebeuren, vertelt hij aan CNN.

Bilal Jawich was thuis toen de ontploffing zich voordeed, en haastte zich met zijn onafscheidelijke fototoestel naar de haven van Beiroet. “Ik ben de rook gevolgd”, doet hij zijn verhaal aan CNN Arabic. Vanuit “professionele intuïtie” trok hij naar het Al Roum-ziekenhuis gegaan, middenin het verwoeste gebied.

Daar zag hij een heldhaftige verpleegkundige met drie pasgeboren baby’s in haar armen. “Het viel me op hoe rustig ze was. Dat contrasteerde enorm met de chaos die haar langs alle kanten omringde.” Zo zag hij meerdere doden en gewonden op de grond liggen. “Maar die verpleegster, die leek te beschikken over een geheime kracht die haar totale controle gaf over zichzelf en over die baby’s. Het is op dit soort donkere momenten dat mensen boven zichzelf kunnen uitstijgen. Dat heeft zij zeker gedaan.”

De verpleegster vertelde dat ze in de materniteit was toen de explosie zich voordeed. Ze was daar het bewustzijn verloren, maar toen ze weer bijkwam had ze de drie kindjes in haar armen.

Anderen in het ziekenhuis verging het minder goed, zegt ziekenhuismanager George Saad. Volgens hem kwamen twaalf patiënten, twee bezoekers en vier verpleegkundigen er om het leven. 80 procent van het ziekenhuis raakte vernield, net als 50 procent van het gereedschap.