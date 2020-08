Rode Kruis Vlaanderen waarschuwt 75 jaar na Hiroshima en Nagasaki: “Nergens voldoende hulpcapaciteit”

Naar aanleiding van de herdenking van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki 75 jaar geleden waarschuwt Rode Kruis-Vlaanderen donderdag voor de mogelijke catastrofale gevolgen mocht een kernramp vandaag plaatsvinden. Het zou dan onmogelijk zijn om toereikende hulp te bieden omdat geen enkele staat of organisatie over voldoende hulpcapaciteit beschikt, klinkt het.

“We moeten absoluut zien te vermijden dat de geschiedenis zich herhaalt, want daar is niemand op voorbereid”, zegt Laura De Grève, expert internationaal humanitair recht van Rode Kruis-Vlaanderen.

Volgens de hulporganisatie zijn kernwapens die vandaag bestaan 10 tot 20 keer krachtiger dan de bommen die 75 jaar geleden gebruikt werden. “Stel dat er vandaag opnieuw een doelwit getroffen wordt door een atoombom, dan zouden de gevolgen van de aanvallen op Hiroshima en Nagasaki in 1945 in het niets verdwijnen tegenover de menselijke en materiële schade die een atoombom op dit moment zou aanrichten”, klinkt het. “Het gebruik van zulke wapens zou er zelfs voor kunnen zorgen dat het voortbestaan van de mensheid in het gedrang komt.”

Hoog risico

Rode Kruis-Vlaanderen waarschuwt ook voor het hoge risico op een nucleaire ontploffing, zij het opzettelijk of per ongeluk. Wereldwijd zou de teller van het kernwapenarsenaal op 13.400 kernkoppen staan, waarvan er 1.800 in hoge staat van paraatheid gehouden worden en dus binnen enkele minuten gelanceerd kunnen worden. De hulporganisatie vindt dat staten, naast het toetreden tot en respecteren van de verschillende internationale verdragen, dringend maatregelen moeten nemen die het risico op accidenteel of opzettelijk aanwenden van kernwapens verminderen.