Libanese onderzoekscommissie krijgt vier dagen om na te gaan wie verantwoordelijk is voor ontploffing in Beiroet

De Libanese autoriteiten hebben een “onderzoekscommissie” vier dagen de tijd gegeven om de verantwoordelijkheid aan te duiden voor de explosie die dinsdag verwoestende taferelen veroorzaakte in Beiroet. Dat maakte minister van Buitenlandse Zaken Charbel Wehbé donderdag bekend op de Franse radio Europe 1.

“Deze ochtend is besloten om een onderzoekscommissie op te richten, die maximaal vier dagen de tijd heeft om gedetailleerd verslag uit te brengen over de verantwoordelijkheden. Hoe, wie, wat, waar? Er zullen gerechtelijke uitspraken komen. Het is erg en we nemen het ernstig”, legt de Libanese minister van Buitenlandse Zaken uit.

“De schuldigen van deze verschrikkelijke misdaad van nalatigheid zullen worden gestraft door een commissie van rechters”, voegde hij eraan toe.

Spoedbijeenkomst

Woensdag besliste de Libanese regering op een spoedbijeenkomst alle havenfunctionarissen van Beiroet die sinds juni 2014 verantwoordelijk zijn voor opslag en veiligheid onder huisarrest te plaatsen.

De enorme explosie in Beiroet heeft volgens het ministerie van Volksgezondheid nu al minstens 137 doden en 5.000 gewonden veroorzaakt, terwijl 300.000 mensen dakloos zijn geworden. De ramp was volgens de autoriteiten het gevolg van een brand in een pakhuis waarin ammoniumnitraat lag. “Het is een ongeluk (...) Voorlopige rapporten geven aan dat het gaat om wanbeheer van explosieve producten. Het is een zeer ernstige nalatigheid die zes jaar aanhield”, zei Wehbé donderdag.

Ondertussen komt de internationale hulp op gang, onder meer uit Libanon, Frankrijk, Egypte en de Golfstaten.