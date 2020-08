Man bezweken aan verwondingen na ontploffing op akker in Merksplas

Merksplas - In Eindepoel in Merksplas, pal op de grens met Zondereigen (Baarle-Hertog) heeft woensdagnacht rond middernacht een explosie plaatsgevonden op een akker. Een man raakte daarbij eerst zwaargewond en overleed daarna aan zijn verwondingen. Vermoedelijk probeerde hij PVC-tegels te verbranden toen er iets misliep.

Er weerklonk rond middernacht een enorme knal, die ramen in de buurt deed trillen, maar die ook kilometers verder nog te horen was. Het waren omwonenden in Merksplas die vuur opmerkten en de brandweer alarmeerden. De feiten speelden zich af op een akker achter een varkensbedrijf op Eindepoel.

Daar had een man een grote geul van zowat vijftig vierkante meter in de grond gegraven en vermoedelijk geprobeerd om een grote hoeveelheid PVC-roosters te verbranden. Dat materiaal wordt in stallen gebruikt. De hulpdiensten vermoeden dat hij het materiaal met benzine had overgoten om het te doen ontbranden.

Door de ligging kregen de brandweer versterking van hun Nederlandse collega’s.

Steekvlam

De hoge temperaturen zorgen ervoor dat benzinedampen laag bij de grond blijven hangen. Toen de man een vuurtje maakte, ontstond een steekvlam over een grote oppervlakte. Hij liep daarbij zware brandwonden op. Hij kreeg de eerste zorgen toegediend door familie en omwonenden, waarna hij met het ziekenhuis naar het brandwondencentrum in Stuivenberg in Antwerpen is gevoerd. Maar de hulp kon niet meer baten, de man overleed aan zijn verwondingen.

Foto: BFM