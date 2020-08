Bewoner uit dakgoot gered na uitslaande brand, moeder en drie kinderen in ziekenhuis

Gent / Sint-Amandsberg - Een moeder en haar drie kinderen zijn donderdag naar het ziekenhuis na een korte, maar felle brand in een woning in Sint-Amandsberg. Twee van de vier bewoners van het huis raakten op eigen houtje buiten. De brandweer moest één twintiger uit de dakgoot redden. Eén persoon werd bewusteloos aangetroffen.

Een van de bewoners van een woning in de Kunstenaarsstraat, vlakbij de Dendermondsesteenweg in Sint-Amandsberg, sloeg donderdag om 7 uur alarm. In de woning was om nog onbekende reden heel veel rook ontstaan. De brandweer kwam met het zware materieel ter plaatse, maar de brand was al fel opgeflakkerd.

In de woning waren vier personen aanwezig: een moeder en haar drie kinderen, allemaal twintigers. Het gezin lag te slapen toen de brand uitbrak, zegt de woordvoerder van Brandweerzone Centrum. Een van de kinderen slaagde erin om via een velux-raam naar het dak van de buren te klauteren en werd door de brandweer met een ladderwagen naar beneden gehaald. (lees verder onder de foto)

De zware rook van de brand was van ver te zien. Foto: if

Door de brand was de omgeving van de Kunstenaarsstraat donderdag een hele ochtend afgesloten. Foto: bst

De moeder en een van haar kinderen raakten op eigen kracht buiten, maar hadden wel veel rook aangetroffen. Maar het derde kind is er slechter aan toe. De brandweer vond de persoon buiten bewustzijn in de woning. Ambulanciers slaagden erin de persoon ter plaatse te reanimeren en bij bewustzijn naar het ziekenhuis te brengen. De toestand van de persoon is nog niet duidelijk.

Door de hevige brand was de omgeving van de Kunstenaarsstraat donderdag een hele ochtend afgesloten. Een branddeskundige onderzoekt de woning om de oorzaak van de brand te achterhalen.

Door de warme temperaturen en weinige wind bleef de rook van de brand uren boven Sint-Amandsberg hangen. De brandweer kreeg oproepen over geurhinder en adviseerde bewoners om deuren en ramen te sluiten. Rond 9 uur was de situatie onder controle. De woning is alvast onbewoonbaar verklaard. Aan andere woningen is er maar beperkte schade.

Foto: bst