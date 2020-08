Belgische jongen (4) verdrinkt in zwembad van familieleden tijdens vakantie in Spanje

Een Belgische jongen van 4 jaar is woensdag in het Spaanse Rojales, in de provincie Alicante, om het leven gekomen. Het kind verdronk op vakantie met zijn ouders in het zwembad van familieleden, waar hij alleen achtergebleven was. Dat melden Spaanse media.

Het gezin van de Belgische jongen, van Maghrebijnse origine, was op weg naar Castellon maar besloot een dag en een nacht door te brengen bij familieleden in Rojales. Daar waren ze woensdagnamiddag aangekomen. Iets voor 18 uur bleef het jongetje alleen achter bij het zwembad en is het daarin gevallen. Daarin werd hij niet veel later roerloos aangetroffen.

Een familielid zag dat en sprong nog in het water, en een ander familielid - een verpleegster - deed wat ze kan om hem te redden. De hulpdiensten werden rond 17.50 uur opgeroepen, waarna de jongen nog 40 minuten gereanimeerd werd. Helaas bleek dat een maat voor niets: de jongen overleefde het niet.

De burgemeester van Rojales, Antonio Pérez, kwam ter plaatse om zijn medeleven te uiten met de nabestaanden. Hij benadrukt het belang van voorzichtig zijn met kinderen in de buurt van zwembaden. “Let goed op hen, want een drama kan in een paar minuten gebeurd zijn.”