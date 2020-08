Weekgemiddelde van coronabesmettingen stijgt niet meer: “Cijfers stabiliseren, maar we moeten blijven oppassen”

In de periode tussen 27 juli en 2 augustus raakten gemiddeld 530,9 mensen per dag in België besmet met het coronavirus, een stijging met 49 procent in vergelijking met een week eerder. Dat blijkt donderdag uit de meest recente update van gezondheidsinstituut Sciensano. Maar ten opzichte van het weekgemiddelde dat woensdag werd opgetekend (535) is er dus een stabilisatie.

Viroloog Marc Van Ranst merkt op Twitter op dat we nu acht dagen na de invoering van de strengere coronamaatregelen zijn. Hij wijst erop dat de cijfers in Antwerpen, waar in absolute cijfers veruit de meeste besmettingen geregistreerd worden, in de goede richting evolueren. “En dus stabiliseren de cijfers voor België. Maar in andere steden/gemeenten neemt de epidemie nog in kracht toe. Oppassen!”, waarschuwt Van Ranst.

We zij nu 8 dagen na de implementatie van de recente maatregelen. We zien dat Antwerpen in de goede richting evolueert, en dus stabiliseren de cijfers voor België. Maar in andere steden/gemeenten neemt de epidemie nog in kracht toe. Oppassen! https://t.co/mA8kN6hzVd — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) August 6, 2020

Gemiddeld ligt het aantal besmettingen donderdag op 54 inwoners per 100.000. De voorbije week werden gemiddeld 24 mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen met COVID-19. Dat is een lichte daling met 7 pct tegenover voorgaande week. Elke dag overlijden nu gemiddeld 3 patiënten aan het virus, een stijging met 31 procent op weekbasis. In totaal zijn nu al zeker 71.158 mensen in België besmet geraakt met het coronavirus. Het aantal overlijdens is opgelopen tot 9.859.

Voor de jongste dagen zijn de cijfers nog niet volledig: op 3 augustus werden er tot nu toe 449 besmettingen met COVID-19 geregistreerd en op 4 augustus 122.