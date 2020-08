Ikea zet ‘bubbelpolitie’ in: mag dat wel? Is de aankoop van een badkamer hetzelfde als een komkommer?

Hendrik zelf was stomverbaasd toen hij woensdag Ikea Gent werd uitgezet omdat hij er (stiekem) samen met zijn vrouw aan het winkelen was. Op sociale media krijgt het koppel veel verbaasde reacties, maar ook verwijten, want winkelen met twee mag niet. Maar is de aankoop van een bed hetzelfde als de aankoop van een komkommer? En waarom mogen we niet met onze partner gaan winkelen?