Manchester City legt 44 miljoen euro neer voor Nederlandse verdediger Nathan Aké

Manchester City heeft de komst van Nathan Aké bevestigd. De Nederlandse verdediger komt over van AFC Bournemouth en heeft woensdag zijn handtekening onder een vijfjarig contract gezet, zo maakte de club bekend. Manchester City doet geen mededelingen over de transfersom voor de 25-jarige verdediger. Maar met de overgang zou een bedrag van zo’n 44 miljoen euro gemoeid zijn.

Aké maakte op jonge leeftijd de overstap van ADO Den Haag naar Feyenoord en vertrok negen jaar geleden naar Chelsea. Die club verkocht hem drie jaar geleden aan Bournemouth, met wie Aké afgelopen seizoen uit de Premier League degradeerde.

Voor de dertienvoudig international van het Nederlands elftal ging er woensdagavond een droom in vervulling toen hij zijn handtekening onder een lucratief contract zette. “Hier voetballen spelers van wereldklasse”, zei hij. “Pep is een manager die over de hele wereld wordt bewonderd. Het succes dat hij heeft gehad is ongelooflijk en de voetbalstijl die hij nastreeft spreekt mij erg aan. Ik weet dat ik hard zal moeten werken voor een basisplaats. Maar ik ga er alles aan doen om prijzen met deze club te winnen”, vervolgde Aké.