De coronacrisis heeft een nieuw slachtoffer gemaakt in de Gentse binnenstad. Na meer dan tien jaar legt de populaire koffiezaak Huize Colette de boeken neer. “Sinds de heropening van de horeca kwamen in een maand maar vier klanten langs.”

