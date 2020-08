Indrukwekkende beelden van hevige bosbranden ten zuiden van Marseille: “Dit is een ramp voor de biodiversiteit”

Ten zuiden van de havenstad Marseille, in de buurt van het dorpje Martigues, is er dinsdag een hevige bosbrand uitgebroken. Twee dagen later woedt die nog steeds, en voorlopig lijkt hij niet aan kracht te minderen. De stevige Mistral-wind wakkert het vuur aan. Duizenden hectaren bosgebied zijn verwoest door het vuur. 2.700 inwoners en toeristen moesten geëvacueerd worden.

Blusvliegtuigen

“Dit is een ramp voor de biodiversiteit”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin. Grote delen unieke begroeiing zijn verwoest. Er raakten ook 22 mensen gewond door de brand. Intussen werden er zo’n 1.800 brandweerlui ingezet om het vuur te bestrijden. Samen met blusvliegtuigen zijn ze bezig de bosbrand in te dammen. Maar dat lijkt nog een werk van lange adem te worden. De brandweer maakt zich klaar voor een lange strijd. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk.

