Vier bijkomende Audi-medewerkers aangeklaagd in dieselaffaire

In de dieselaffaire heeft het openbaar ministerie van München drie voormalige bestuursleden en een gepensioneerd afdelingshoofd van Audi aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van fraude, indirecte valse verklaringen en strafbare reclame. Een rechtbank in München moet nu beslissen of het tot een proces komt.

Het afdelingshoofd wordt met name aangewreven dat hij aan de basis ligt van de ontwikkeling van motoren voor Audi, Volkswagen en Porsche met sjoemelsoftware. Het gaat om een systeem waardoor er geen uitstootbeperkingen zijn tijdens normaal gebruik. Enkel tijdens testen vermindert de software de uitstoot van de voertuigen. In de aanklacht van woensdag stelt het openbaar ministerie dat zeker 434.420 voertuigen van de drie Volkswagen-merken met die sjoemelsoftware werden verkocht, vooral op de Europese en Amerikaanse markt.

Het openbaar ministerie beschuldigt de oud-bestuurders ervan dat ze tussen oktober 2013 en september 2015 op verschillende tijdstippen op de hoogte waren van de manipulaties, maar er niet tegen optraden. Een van de drie zou daarnaast Audi misleid hebben over zijn betrokkenheid bij de manipulaties toen hij in 2016 vanuit het hogere management benoemd werd in het bestuur.

De nieuwe aanklachten zijn een verdere stap in het onderzoek naar sjoemelsoftware in auto’s. Op 30 september gaat het proces tegen de voormalige topman van Audi, Rupert Stadler, en drie kaderleden van start. Ook zij worden beschuldigd van fraude, indirecte valse verklaringen en strafbare reclame.