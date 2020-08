Al 84 pv’s voor niet respecteren van avondklok in stad Antwerpen

Antwerpen - De Antwerpse lokale politie schreef de voorbije week al 84 processen-verbaal uit voor het niet respecteren van de avondklok. De personen in kwestie bevonden zich tussen 23.30 uur en 6 uur op het openbaar domein en konden niet aantonen dat ze daar een noodzakelijke reden voor hadden. 502 mensen kregen een pv omdat ze hun mondmasker niet droegen (of bij hadden) op het openbaar vervoer of publiek toegankelijke plaatsen.

In totaal werden in Antwerpen van 29 juli tot 5 augustus 627 pv’s opgesteld voor inbreuken op coronamaatregelen. 77 procent ging dus over het niet of verkeerd dragen van een mondmasker. De politie controleerde ook heel wat horecazaken, waarvan er 40 niet in orde bleken met de registratieplicht van hun cliënteel. Verder waren er 11 pv’s voor het niet respecteren van de social distancing en twee voor hoog risicovol consumptiegedrag zoals het delen van een shishapijp.

Sinds de start van de coronacrisis in maart schreef de Antwerpse politie al 5.000 processen-verbaal uit voor allerlei overtredingen op de coronamaatregelen. In die vaststellingen zijn zowat 10.000 mensen en meer dan 400 rechtspersonen (handelszaken) opgenomen. Sinds de start van de tweede golf coronabesmettingen valt opnieuw een stijging van het aantal inbreuken op te merken, aldus de politie, vermoedelijk omdat er weer strengere maatregelen gelden én omdat er weer meer gecontroleerd wordt.

Sinds 25 juli heeft de politie bijna 3.000 horecazaken gecontroleerd. Het merendeel bleek de maatregelen goed na te leven, maar toch zijn er al 64 zaken gesloten voor “flagrante overtredingen” zoals het niet dragen van een mondmasker door de uitbater of het personeel. 40 procent van de gesloten zaken waren cafés, 33 procent waren restaurants. Er werden echter ook enkele winkels met essentiële voeding gesloten.