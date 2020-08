Assenede / Sint-Laureins -

Er was geen elektriciteit of stromend water, en toch ruilden Frik De Meyere (43) en zijn gezin acht jaar geleden de Belgische luxe voor de vrijheid van het Caraïbische Belize. Vandaag is Frik er de grootste eilandenmakelaar, en dat loopt. “Ik verkoop het summum van social distancing.”