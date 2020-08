KRC Genk stelt allereerste ‘hygiënemanager’ aan: “Hij kuist en ontsmet, van levensbelang nu”

KRC Genk heeft Peter Kerremans (47) aangesteld als nieuwe ‘Chief Cleaning Officer’. Dat hebben de Limburgers donderdag gemeld. Kerremans zal waken over de orde en netheid tijdens de verplaatsingen van de club, van het uitvak tot in de kleedkamer van de bezoekers.

Een soortgelijke ‘hygiënemanager’ is een unicum in het Belgische voetbal, meldt Genk. “Onze Chief Cleaning Officer (CCO) kuist en ontsmet de bezoekende kleedkamer en is verantwoordelijk voor de opruim van het uitvak”, klinkt het in een mededeling. “Vroeger was het een kwestie van beleefdheid om het stadion van de bezoekende ploeg netjes achter te laten. Sinds de uitbraak van de coronapandemie is het van levensbelang voor ieders gezondheid.”

Omdat het coronavirus in België weer aan kracht wint, moet Kerremans nog even geduld hebben voor hij aan de slag kan. “Momenteel zijn er immers geen bezoekende supporters toegelaten en mogen spelers en staf met niemand extern contact hebben”, aldus Genk.