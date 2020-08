Brussel verplicht mondmasker nog niet, behalve als coronacijfers blijven stijgen

Brussel - De Brusselse gewestelijke Veiligheidsraad heeft donderdag beslist om een mondmaskerverplichting in het volledige Brussels Gewest in te voeren vanaf een gemiddelde van 50 gevallen per 100.000 inwoners over 7 dagen. Momenteel is het dus nog niet verplicht: het aantal bedraagt momenteel 38 gevallen per 100.000 inwoners. Dat werd bekendgemaakt op een persconferentie.

In Brussel blijft het aantal besmettingen met de coronacijfers, net als in Antwerpen, zorgwekkend stijgen. “Het virus is over heel onze bevolking en ons grondgebied verspreid”, klonk het op de persconferentie, dus is ook de Brusselse regering bereid de coronamaatregelen te verstrengen indien nodig.

“De cijfers in het Brussels gewest zijn de laatste tien dagen duidelijk blijven stijgen met een exponentiële stijging tussen 30 juli en 3 augustus. Sinds gisteren zijn de cijfers minder uitgesproken met vandaag 58 positieve gevallen tegenover 67 gisteren, maar we houden het best vast aan het weekgemiddelde dat 458 besmettingen bedroeg in de laatste zeven dagen”, zegt Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie. Zij gaf een laatste stand van zaken mee over de Brusselse besmettingscijfers.

Geen avondklok

Zo ver als de provincie Antwerpen gaat het Brussels Gewest voorlopig niet. Een avondklok komt er bijvoorbeeld niet, een vervroegd sluitingsuur voor de horeca evenmin. De mondmaskerplicht wordt wel uitgebreid op het hele grondgebied, maar alleen als het aantal besmettingen stijgt boven de 50 besmettingen per 100.000 inwoners op 7 dagen tijd. Momenteel staat dat aantal op 38. Als dat aantal overschreden wordt, zal het overal verplicht zijn een mondmasker te dragen. Brusselse gemeenten die dat aantal overstijgen, kunnen wel zelf al strengere maatregelen nemen, want in Sint-Gillis ligt het weekgemiddelde al op 68 gevallen per 100.000 inwoners.

Ook in het testen en contactonderzoek wordt een tandje hoger geschakeld met als doel een verdubbeling tegen begin september. Voor mensen die op vakantie gaan of terugkomen, worden er drie specifieke testcentra opgezet in het Brussels gewest om zo de ziekenhuizen te verlichten en voor te behouden voor symptomatische patiënten.

Strengere opvolging woon-zorgcentra

De rusthuizen en woon-zorgcentra krijgen ook een strengere opvolging. Zeker gezien de meeste besmettingen zich onder de bevolking tussen 20 en 49 jaar bevinden, die ook werkzaam zijn in de zorgtehuizen. Eenmaal een Brusselse gemeente het weekgemiddelde van 25 gevallen per 100.000 personen overschrijdt, wordt het personeel van de woon-zorgcentra in die gemeente systematisch getest. Indien er een cluster is in een woon-zorgcentrum, wat gelijk staat aan minstens een positief geval en een symptomatisch persoon, worden alle bewoners en personeel getest.

Verder schaarde Vervoort zich tijdens de persconferentie duidelijk achter de nationale maatregelen. Hij benadrukte ook het belang van het naleven ervan, en zei daar strikter op te zullen toezien. “We moeten afstand houden, een mondmasker dragen, handen wassen, gegevens achterlaten, de quarantaine respecteren en voorzichtig zijn. We moeten levens redden”, zei Vervoort. “Blijf solidair en voorzichtig, zeker voor kwetsbare mensen.”