Priester moet rennen voor leven tijdens explosie in Beiroet

De enorme explosie die door Beiroet uit ging op dinsdag 4 augustus, deed ook deze priester rennen voor zijn leven. De man was net bezig met het livestreamen van een mis toen de ontploffing zijn kerk deed veranderen in een hoopje puin. Terwijl de brokstukken over hem regenen, loopt hij snel weg om te schuilen.

De muren trillen en de lichten vallen uit. Even lijkt het nog alsof de priester niet door heeft wat er aan het gebeuren is. Maar wanneer de glas-in-loodramen in scherven rond hem neer dalen, moet hij vluchten. De camera valt van het statief door de klap, maar blijft wel filmen.

De ontploffing in een magazijn in de haven van Beiroet, verwondde duizenden mensen. Verschillende mensen zijn nog steeds vermist en vele anderen zijn door de explosie dakloos geworden. De knal was zelfs tot op Cyprus te voelen.

