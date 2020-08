Zucht van opluchting bij de Pro League: Westerlo krijgt ongelijk en speelt dit seizoen in 1B

De ondernemingsrechtbank van Antwerpen heeft KVC Westerlo donderdag in de kortgedingprocedure die de Kempense club had aangespannen tegen de Pro League en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) ongelijk gegeven. Westerlo blijft in 1B en de competitie in 1A kan komend weekend dus met achttien teams van start gaan.