Menigte richt zich tot Franse president om Libanese leiders van macht te verdrijven

Libanezen die donderdag waren toegestroomd bij een bezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan een wijk in Beiroet hebben daar staatshoofd Michel Aoun uitgejouwd. Ze vroegen de hulp van Frankrijk om de leidende politieke klasse van de macht te verdrijven. Dat stelde een journalist van het Franse persagentschap AFP ter plaatse vast.

“Help ons! Revolutie! “, schreeuwde de woedende massa in de christelijke wijk van Gemmayzé, die verwoest werd door de zware explosie van dinsdag in de haven van Beiroet. De massa jouwde Aoun uit en herhaalde dat het “volk de val van het regime wil”. Bij de explosie vielen er minstens 137 doden, maar ook de materiële schade is gigantisch.

LEES OOK.Al zes jaar een tikkende tijdbom: gevaarlijke stof die explosie in Beiroet veroorzaakte, lag al die tijd in de haven (+)