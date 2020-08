Oproep: Dáár zou je eens een artikel over moeten schrijven!

Beste lezer,

We weten het: we schrijven veel over corona, en over Trump, en over de politici die alsmaar dezelfde rondjes draaien. Terwijl er in heel Vlaanderen wonderlijke verhalen zijn die de schijnwerpers niet zien.

Daar gaan we met Het Nieuwsblad iets aan doen. Bij deze een warme oproep. Ken jij een verhaal waarvan je denkt: “Dáár zouden ze nu eens een artikel over moeten schrijven!” Stuur het ons dan door.

We zijn niet op zoek naar grote maatschappelijke discussies over klimaat of migratie. Wel naar de kleine, menselijke verhalen die verteld worden aan de toog - of vandaag eerder: in de bubbel. De buurman die een GAS-boete kreeg voor boterhammen eten achter het stuur. Een kat die al 10 dagen lang in een hoge eik zit en er niet uit durft. Een kruispunt waar alle verkeersborden elkaar tegenspreken. Zoiets.

Ken je zo’n verhaal? Stuur het dan door via dit formulier. Alvast heel erg bedankt!