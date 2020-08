Advocaat-generaal Europees Hof Justitie adviseert tegen Duitse verdachte van moord op Maddie McCann in andere zaak

De advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie heeft donderdag de hoop van de Duitse verdachte van de verdwijning van de Britse peuter Madeleine MacCann in Portugal dertien jaar geleden, om een andere straf ongedaan te maken, de bodem ingeslagen.

Madeleine McCann (3) verdween op 3 mei 2007 uit het vakantieappartement dat haar ouders hadden gehuurd in de Ocean Club in Praia da Luz in de Algarve. Het kind verdween toen de ouders wat verderop met vrienden zaten te eten. Begin juni maakten de Duitse justitie en politie verrassend bekend dat ze de 43-jarige Duitser Christian B. verdenken van de ontvoering van en moord op “Maddie”.

De man zit momenteel in Kiel een celstraf van 21 maanden uit voor een drugsdelict. Doordat hij daarvan twee derde heeft uitgezeten, komt hij in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating. Hij heeft die ook al aangevraagd, al voor de tweede keer overigens.

Maar op 16 december veroordeelde een rechtbank in Braunschweig hem ook tot zeven jaar cel voor de brutale verkrachting van een 72-jarige Amerikaanse vrouw, in haar woning, eveneens in Praia da Luz, in 2005. B. vroeg evenwel bij het Bundesgerichtshof, de hoogste rechtinstantie in Duitsland, een herziening van die veroordeling, waardoor het vonnis nog niet rechtskrachtig is. De zaak is daarop om technisch-juridische redenen bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg beland.

Veroordeling annuleren

Via zijn advocaten vroeg de verdachte het Hof de veroordeling te annuleren. De Duitser voert aan dat hij door Italië, waar hij naartoe was gereisd, aan Duitsland was overgeleverd en uiteindelijk was veroordeeld op basis van een niet conform Europees arrestatiebevel. Het gold namelijk voor een drugsdelict, waarvoor hij nu in de cel zit, en niet voor verkrachting.

B. was ook al door Portugal aan Duitsland overgeleverd op basis van een Europees aanhoudingsbevel uit juni 2007 voor kindermisbruik. Nadat hij zijn straf had uitgezeten, verliet hij Duitsland en kwam hij daar terug op basis van het tweede Europese arrestatiebevel.

Advocaat-generaal Michal Bobek zegt nu dat de feiten die B. ten laste gelegd werden in Italië voor vervolging in aanmerking komen en dat het land instemde met een overlevering, ook voor verkrachting. Een veroordeling in Braunschweig kon dus.

De conclusies van de advocaat-generaal zijn niet bindend, maar worden doorgaans opgevolgd.