Omvang van Arctische zee-ijs heeft laagterecord voor juli geëvenaard

De omvang van het zee-ijs in het Noordpoolgebied lag vorige maand 27 procent lager dan in een gemiddelde julimaand. Het gaat om een evenaring van het laagterecord voor die periode van het jaar, zo blijkt donderdag uit de gegevens van de Europese klimaatdienst Copernicus.

In juli bedroeg de gemiddelde omvang van het Arctische zee-ijs 7,1 miljoen vierkante kilometer. Dat is 2,6 miljoen vierkante kilometer (27 procent) onder het gemiddelde voor die maand in de periode 1981-2020. Het is meteen ook een evenaring van de laagste hoeveelheid zee-ijs die er ooit in de maand juli werd opgemeten. Het record wordt gedeeld met juli 2012.

De Noordelijke Zeeroute, langs de noordkust van Siberië, was grotendeels ijsvrij. De temperaturen daar lagen er bovendien veel hoger dan gemiddeld.

Warmste juli ooit

Nog volgens de gegevens van Copernicus was juli 2020 wereldwijd de op twee na warmste julimaand die ooit gemeten werd, na 2016 en 2019. In het noorden van Europa (vooral in het zuiden van Noorwegen en het centrum van Zweden) lagen de temperaturen wel onder het gemiddelde. In het zuiden van het continent was het dan weer warmer dan normaal. Tijdens een hittegolf eind vorige maand werden in Portugal en het zuidwesten van Spanje zelfs bijna warmterecords bereikt.

Copernicus is het aardobservatieprogramma van de Europese Unie. Het maakt in de eerste plaats gebruik van satellietgegevens, maar daarnaast ook van metingen in schepen, vliegtuigen en weerstations van over de hele wereld. De gegevens gaan terug tot 1979.