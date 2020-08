Paus Franciscus benoemt zes vrouwen voor topfunctie in het Vaticaan

Paus Franciscus heeft zes vrouwen en één man aangesteld als nieuwe leden van de Pauselijke Raad voor de Economie, zo heeft KerkNet donderdag onder aanhaling van de Vaticaanse persdienst gemeld.

Het is de eerste keer dat vrouwen zetelen in de raad. Zij krijgen meteen een taak als financieel topraadgever van het Vaticaan. De raad heeft enerzijds de bevoegdheid om toezicht houden op het beheer van de financies en de onroerende goederen van de Heilige Stoel en anderzijds om financieel advies te geven, inclusief over het aanscherpen van de regels voor meer financiële controle.