Eden Hazard en ploegmaats komen toe in Manchester

De irritatie en de vochtophoping in de rechterenkel mogen dan wel sluimerend aanwezig zijn, toch stapte Eden Hazard (29) deze ochtend met een brede glimlach het vliegtuig op. Bestemming: Manchester, waar de 1-2 thuisnederlaag goedgemaakt moet worden in de return van de achtste finale.

Of hij de aanvoerder van de Rode Duivels ook aan de aftrap zal komen, is nog hoogst onzeker. Hazard trainde wel gewoon mee deze week. Zijn ploegmaat Thibaut Courtois start zeker in doel. Ook tegenstander Kevin De Bruyne wordt vrijdag om 21u aan de aftrap verwacht in het Etihad.

Intussen arriveerde de selectie van Real al in het hotel in Manchester: