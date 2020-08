In Brussel is donderdagnamiddag brand uitgebroken in een technisch lokaal van de WTC-toren, vlakbij het Noordstation. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het vuur brak uit op de 27ste verdieping van het gebouw. Daar zou isolatiemateriaal in brand gevlogen zijn.

Het vuur veroorzaakte een zwarte rookpluim die van ver te zien is. Het is nog niet duidelijk of er gewonden gevallen zijn, noch wat de oorzaak van de brand is.

