Leko treedt met Antwerp op de Bosuil aan, maar ziet voorbereiding op competitieopener verstoord: “Dit is niet correct”

Wel of niet spelen op de Bosuil? Tot gisteren tastte de Great Old in het duister. Vlaams Minister Van Sport Ben Weyts zette het licht op groen, waardoor Antwerp zaterdag Moeskroen ontvangt. Een te late beslissing, vindt coach Ivan Leko. “Dit is niet correct, iedereen moet zich in dezelfde omstandigheden kunnen voorbereiden.”

Leko gaf zijn manschappen twee dagen vrij na de bekerwinst van vorige zaterdag. Dinsdag begon Antwerp opnieuw te trainen, weliswaar contactloos. Pas gisteren raakte bekend dat profwedstrijden op Antwerps grondgebied mogen doorgaan, en er weer op een normale manier mag getraind worden.

Twee dagen voorbereiding

“Ik vind dat iedereen altijd in dezelfde omstandigheden moet kunnen werken”, reageerde Leko donderdag op zijn persbabbel. “Ofwel start iedereen vanaf nul, ofwel wordt er niet gespeeld. Uiteindelijk hebben wij drie dagen niet normaal kunnen trainen.” Pas vandaag kon RAFC de échte voorbereiding op zijn competitieopener aanvatten. “In voetbal weet je dat twee dagen om je klaar te stomen niet volstaat. Élke dag, élke training is belangrijk. Ik reken op de ervaring van de groep om zich daarover te zetten.”

Antwerp mag dan wel in eigen stadion spelen, in een leeg stadion zal er van een groot thuisvoordeel geen sprake zijn. “Dit is een nieuwe sport, hé. Voetbal zonder fans is helemaal anders. Wie past zich snel aan en wie niet? Dat zal pas na een vijftal matchen duidelijk worden. Onze test mét inzet tegen Club Brugge was geslaagd. Dat kan tegen Moeskroen een voorsprong opleveren.”

Decompressie

Voor Leko en zijn manschappen komt het er vooral op aan om decompressie te vermijden. “Ik voel het wel sluimeren, wat normaal is. Iedereen geniet volop van die eerste prijs na 28 jaar. Maar we zijn er nog lang niet. Het is mijn job om in de hoofden van de spelers te kruipen, en hen in te prenten dat je maar zo goed bent als je laatste wedstrijd. De mentaliteit van een subtopper te zijn, die één keer wint en het dan drie weken kan laten hangen, moet eruit.”