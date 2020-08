75 jaar geleden gooide deze oorlogspiloot de eerste atoombom ooit, later volgde nog een fake bom: “Voor de grap”

Vandaag is het 75 jaar geleden dat oorlogspiloot Paul Tibbets de eerste atoombom ooit gooide op Hiroshima (Japan) en hiermee de Tweede Wereldoorlog beëindigde. Tibbets heeft zich daar nooit voor geëxcuseerd. “Ik deed wat ik moest doen”, zei hij altijd. Om te tonen dat hij het opnieuw zou doen, gooide hij in 1975 tijdens een airshow in Texas een fake atoombom, die met een paddenstoelwolk ontplofte.

Hoe vaak hebt u al niet meegezongen wanneer Orchestral Manoeuvres in the Dark (kortweg OMD) op de radio is met hun eighties-hit Enola Gay? Het liedje met die fameuze refreinzin “It shouldn’t ever have ...