Oostenrijkse voetbalfans mogen vanaf medio september weer met 10.000 naar het stadion

Bij de start van het nieuwe voetbalseizoen in Oostenrijk zijn er medio september opnieuw fans toegelaten in de stadions, zo maakte de Oostenrijkse Bundesliga donderdag bekend.

Het gaat evenwel enkel om fans van de thuisploeg, supporters van het bezoekende team zijn tot nader order niet welkom. In totaal mogen er per wedstrijd slechts 10.000 personen in het stadion aanwezig zijn, met inbegrip van spelers, trainers, staff en ploegomkadering. Met het verbod op bezoekende supporters willen de regionale overheden op de eerste plaats massale supportersverplaatsingen vermijden. Met Rapid Wenen, Sturm Graz en Salzburg mikken er drie topteams op 10.000 fans tijdens de thuiswedstrijden, STV Hartberg daarentegen stelt zich tevreden met 2.500 toeschouwers per wedstrijd.

SV Mattersburg moet geen supporters meer ontvangen, want de club vroeg donderdag het faillissement aan en wordt in de hoogste afdeling vervangen door WSG Tirol. Het faillissement heeft niets te maken met de coronacrisis, maar wel met een schandaal waarin de belangrijkste aandeelhouder verwikkeld is.

Oostenrijk was in april een van de eerste landen om de coronamaatregelen te versoepelen. In totaal werden er 21.640 besmettingen geregistreerd en vielen er 720 doden aan de gevolgen van het virus.