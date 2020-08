OVERZICHT: Waar kan je als Belg nog op vakantie? En wanneer is een quarantaine verplicht?

Met de stijgende coronacijfers in ons land beslissen steeds meer landen om België of Belgen op hun rode lijst te zetten. En ook het reisadvies van Buitenlandse Zaken blijft evolueren, waardoor steeds meer landen een oranje en zelfs rode kleur krijgen. Maar waar kan je dan als Belg nog naartoe? En wanneer moet je dan precies in quarantaine?