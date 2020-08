Alle cafébezoekjes in één databank? “Op Facebook gooien we wel voortdurend van alles te grabbel”

Vergeet al die papiertjes en voer in heel het land hetzelfde, digitale registratiesysteem in voor de horeca. Daarvoor pleit Mitch De Geest, de CEO van technologiebedrijf Citymesh. “Wat we nu doen, is nutteloos”, zegt hij. “Pas als alles in één centrale databank zit, kan je efficiënt aan contact tracing doen.” Bij de Gegevensbeschermingsautoriteit roepen ze op tot grote voorzichtigheid.