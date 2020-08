Inzamelacties op poten gezet voor ramp in Beiroet

Vrijwilligersorganisatie Rode Kruis-Vlaanderen heeft op vraag van het Libanese Rode Kruis een inzamelactie opgezet op haar website. Ook Unicef heeft donderdag een oproep tot giften gelanceerd om de Libanese bevolking te helpen na de verwoestende explosie dinsdagavond in de haven van de hoofdstad Beiroet.

Rode Kruis zorgt in de regio voor eerste zorgen aan slachtoffers, vervoer naar ziekenhuizen buiten Beiroet en noodopvang voor mensen die dakloos werden door de explosie. Om de meest dringende hulp te kunnen bieden de komende drie maanden is zo’n 16 miljoen euro nodig.

Het Libanese Rode Kruis mobiliseerde ondertussen meer dan 125 ambulances en 375 paramedici. Slachtoffers kunnen gratis terecht in de 36 gezondheidscentra van het Libanese Rode Kruis, verspreid over het hele land, en ook 9 mobiele teams worden ingezet om slachtoffers te verzorgen. “Dit is van extra groot belang nu bestaande ziekenhuizen zelf in puin liggen en lichtgewonden moeten worden geweigerd”, zegt Tiene Lievens, manager Internationale Samenwerking bij Rode Kruis-Vlaanderen. “Prioriteit is en blijft het redden van zoveel mogelijk levens.”

Ook de materiële schade is enorm: heel wat mensen zijn dakloos. Het Libanese Rode Kruis voorziet momenteel in noodopvang voor 1.000 families. De komende weken zal de capaciteit nog opgetrokken worden naar 10.000 gezinnen. Ook delen vrijwilligers eten, water, hygiënekits, matrassen, mondmaskers uit om slachtoffers te helpen.

Verschillende landen hebben al humanitaire hulp aangeboden. “Ook de vrijwilligers van onze Emergency Response Units staan klaar om ter plaatse te gaan indien nodig”, aldus Lievens.

Het Libanese Rode Kruis lanceerde donderdag een oproep tot het ophalen van 16 miljoen euro om de slachtoffers dringende medische hulp te blijven bieden voor een periode van 3 maanden. Rode Kruis-Vlaanderen opent daarom een aparte pagina op haar website - https://www.rodekruis.be/hulp/explosie-beiroet - waar iedereen de slachtoffers van deze explosie financieel kan helpen.

Ook Unicef doet oproep

Unicef heeft donderdag een oproep tot giften gelanceerd om de Libanese bevolking te helpen na de verwoestende explosie dinsdagavond in de haven van de hoofdstad Beiroet. Volgens een voorlopige telling van het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn al minstens 137 mensen overleden en 5.000 mensen gewond geraakt.

“De vreselijke catastrofe in Beiroet is al de zoveelste ramp voor het land, die nu bovenop een enorme economische crisis en een nieuwe golf coronabesmettingen terechtkomt. Door de coronacrisis waren de ziekenhuizen al overvol, en zorgverleners uitgeput”, aldus het Kinderfonds van de Verenigde Naties in een persbericht.

Unicef werkt samen met de autoriteiten en partners ter plaatse om snel te kunnen schakelen met hulpdiensten waar nodig, waaronder ook de zorg voor de gezondheid van zorgmedewerkers en andere reddingswerkers aan de frontlinie. “We zorgen voor drinkwater voor de medewerkers in de haven van Beiroet en helpen het ministerie van Volksgezondheid om de overgebleven medicijnen en vaccins uit de pakhuizen in de haven te halen.”

Er wordt ook gespecialiseerde psychosociale steun verleend aan kinderen die door de ramp zijn getroffen. “Diegenen die het overleefd hebben zijn waarschijnlijk getraumatiseerd en verkeren in shock”, klinkt het.

Ook het Unicef-team in Beiroet werd getroffen: de vrouw van een medewerker is overleden, zeven andere medewerkers raakten gewond en tientallen huizen van medewerkers raakten beschadigd.

De donaties aan Unicef België zullen worden gebruikt voor noodhulp, maar ook voor hulp op langere termijn. Alle praktische informatie is te vinden op de website van de organisatie.