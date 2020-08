Bouwvakker tijdens een hittegolf: “35 graden? Wij staan de hele dag boven asfalt van 155 graden”

Antwerpen - Het lijkt wel alsof de zomer speciaal tot na het bouwverlof gewacht heeft om in al zijn kracht op dit gemondmaskerde stukje van de wereld los te branden. In Antwerpen, waar je deze dagen geen honderd meter kunt stappen zonder een werf te kruisen, zullen de bouwvakkers het geweten hebben.

Om 4.45u zijn ze op donderdagochtend vertrokken uit Doornik, om precies om 6.30u in Antwerpen op hun werf te kunnen staan. Als u volgende week eindelijk over het gloednieuwe asfalt op de Italiëlei kunt rijden, hebt u dat onder andere aan Michaël, Philippe, Johan en Charles te danken. Een buitentemperatuur van meer dan 30 graden? Daar moet het Henegouwse kwartet eens goed om lachen.”Wij werken de hele dag boven asfalt van 155 graden”, zegt Michael tijdens een korte rustpauze.

Eerder hadden we hem en zijn ploeg in actie gezien tijdens het gieten. De gloeiende damp walmde in hun gemaskerde gezichten. “Moeten we die mondmaskers niet meer dragen?”, vraagt Philippe, die de asfalteermachine bestuurt, oprecht verbaasd. Van de aangepaste maatregelen die de Antwerpse gouverneur Cathy Berx woensdag onder andere voor de bouw aankondigde, hadden ze in Wallonië nog niet gehoord. “Maar zolang Lantis, onze opdrachtgever, niks zegt, houden we onze maskers aan. Mais bon, we zijn er nu wel aan gewend.”

Foto: Patrick De Roo

“Walen aan het werk”

Volgende woensdag moet dit stuk van de Italiëlei, de zijweg ten oosten van de nieuwe Jeanne Brabantstunnel achter de hoek van de Rooseveltplaats, opnieuw open zijn voor het verkeer. Nu leggen ze twee lagen asfalt per dag. Ook het nieuwe fietspad zal dan klaar zijn. “We hebben het geluk dat de zon hier pas na de middag achter de blokken uitkomt”, zegt Michael. “En omdat we vroeg beginnen, kunnen we ook stoppen tijdens het warmste stuk van de dag.”

De vier staan nog wat met elkaar te dollen wanneer een nieuwe camion vol dampend asfalt achterwaarts komt aangerold, klaar om een nieuwe strook te gieten. Philippe kruipt weer op zijn machine. Maar halverwege draait hij zich om, zijn mondmasker hangt nu onder zijn kin. Hij lacht en roept: “Jullie burgemeester De Wever... hij zal content zijn als hij hoort dat er ook Walen aan het werk zijn om zijn mooie stad nog mooier te maken.” Hij zwaait nog eens van salut en zet zijn gigant in eerste versnelling.

Foto: Patrick De Roo

Een ijsje

Twee kilometer verder, in de Binnenvaartstraat aan het Kempisch Dok, is een vijftigtal bouwvakkers aan de slag op de DCA-werf van het project Binnenvaert. De 76 appartementen en penthouses moeten in december opgeleverd worden. Werfleiders Joachim Geeraerds en Jeroen Grootjans, die kantoor houden op de eerste verdieping van hun werfkeet met zicht op de jachthaven, zorgen ervoor dat de mannen water en zonnemelk à volonté krijgen. En ook hier beginnen ze tijdens deze hete dagen vroeger dan normaal. Om 6.15u al. “We proberen er ook voor te zorgen dat onze mensen zo weinig mogelijk in de vlakke zon moeten werken”, zegt Joachim.

Dat kan Noë Verdickt bevestigen. Hij komt net van de werf. De 28-jarige Wijnegemnaar is hier in opdracht van ASK Romein, de onderaannemer die de staalconstructies van het woonproject voor zijn rekening neemt: de dakspanten en de terrassen bijvoorbeeld. Hij ziet er opvallend fris uit, en daarvoor heeft hij een eenvoudige verklaring. “Ik heb heel de voormiddag in de kelder aan de trapleuningen gewerkt”, zegt hij met een grote glimlach.

Net op dat moment komt een collega met een diepvrieszak voorbij. Hij neemt er een ijsje uit en geeft het aan Noë. Die laat het zich welgevallen. Hij wijst naar de terrassen van de nieuwbouw die aan de kant van het Kempisch dok vol in de zon liggen. “Als dat zo is, werken we gewoon verder aan de terrassen die in de schaduw liggen. Dat en veel water drinken, hè. En hopen dat je niet te veel moet slijpen of lassen. De meesten van ons hebben weinig problemen met die hittegolven. Regen vinden we veel erger.”