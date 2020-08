Alexis Saelemaekers brengt zijn oude ploegmaats een bezoekje bij Anderlecht: “Ket met een paars hart”

Een bekend gezicht vandaag op Neerpede. Alexis Saelemaekers (21) kwam even langs vanuit Milaan om Vincent Kompany en co. succes te wensen met de competitiestart.

Paars-wit was verheugd met het bezoekje van hun jeugdproduct. “Een ket met een paars hart. Made in Neerpede!”, tweette Anderlecht.

Alexis Saelemaekers werd eerst door AC Milan gehuurd van Anderlecht, maar is sinds deze maand officieel eigendom van de Milanezen. Saelemaekers mocht een contract tot 2024 tekenen in de modehoofdstad. Met AC Milan eindigde hij het seizoen in de Serie A op een zesde plek.

Foto: RSC Anderlecht

