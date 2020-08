Tineke (61) en Ricardo (27) richten gedenkplaats op voor Ilse Uyttersprot: “Zij verdient hier een permanent monument”

Aalst / Moorsel -

Het dorpsplein in Moorsel is omgevormd tot een plek om te rouwen om schepen Ilse Uyttersprot, die dinsdag om het leven werd gebracht. “Iedereen die wil, kan hier een boodschap, bloem of kaarsje achterlaten”, zeggen initiatiefnemers Tineke De Potter (61) en Ricardo Pieters (27). De uitvaart van de politica wordt op vrijdag 14 augustus live uitgezonden via YouTube.