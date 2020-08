Al 50 besmettingen geteld bij Westvlees

Er zijn al 50 medewerkers van het vleesbedrijf Westvlees die positief hebben getest op corona. Dat meldt de burgemeester van Staden Francesco Vanderjeugd (Open Vld). Meer dan tweehonderd werknemers van de firma Westvlees verblijven momenteel in quarantaine.

Woensdag testten verschillende medewerkers van het vleesverwerkingsbedrijf postief op Covid-19. Alle besmette personen werkten in de snijafdeling die nu tijdelijk gesloten is. 225 medewerkers zitten in quarantaine. Daarvan werden er intussen al 193 getest. Er zijn al 164 resultaten bekend, 50 medewerkers testten positief, zo blijkt op donderdag. De overige medewerkers zullen pas vrijdag getest kunnen worden.

De activiteiten van de snijafdeling worden tijdelijk overgenomen door andere bedrijven binnen de Belgian Pork Group, waartoe Westvlees behoort. Maar de sluiting komt met het stralende zomerweer van komende dagen zeer ongelegen aangezien er in de winkels massaal barbecuevlees zal worden ingeslagen.